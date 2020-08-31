Конституционный суд Германии запретил противникам карантина, которые митинговали все выходные, устраивать в Берлине лагерь.

Об этом сообщает DW.

Таким образом Конституционный суд согласился с вынесенным ранее решением высшего административного суда федеральных земель Берлин и Бранденбург. Они расценили намерение устроить лагерь, как прямую угрозу общественной безопасности.

Протестующие намеревались разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября. Местом выбрали улицу 17 июня.

Однако суд усомнился, что участники акции будут соблюдать меры по противодействию распространению коронавирусу.

Конституционный суд Германии счел, что в условиях пандемии запрет собраний может быть использован в качестве защиты от угрозы заражений.

Напомним, что в Берлине полиция второй раз за выходные зачистила митинг против карантина.

29 августа протестующие забрались на ступени Рейхстага. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия демонстрантов и назвал "штурм Рейхстага" ударом в сердце демократии.