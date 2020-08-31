По состоянию на утро понедельника, 31 августа, за сутки зафиксирован 2 141 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Общее число зараженных выросло до 121 215 человек. Вчера, 30 августа, в Украине было зафиксировано 119 074 заболевших (+2096 случаев за сутки).

За время пандемии умерли 2 557 человек, из них 30 новых случаев за последние сутки. Выздоровели 56 734 человека. По данным на утро 31 августа болеет 61 924 человека.

Статистика коронавируса 31 августа. Данные СНБО

За сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (277), Черновецкая область (158), Одесская область (189), Харьковская область (187), Ивано-Франковская область (165), Львовская область (154).

Напомним, что в мире за время пандемии зафиксировали уже более 25 миллионов случаев Covid-19.

Как сообщала "Страна", медики назвали причины, по которым мужчины чаще умирают от коронавируса.