В понедельник, 31 августа (30 августа 19:18 по времени Восточного побережья США), компания SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с аргентинским спутником связи на борту.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Falcon 9 доставила на орбиту спутник SAOCOM 1B. Он способен передавать изображения в радиолокационном диапазоне, а также используется для измерения влажности почвы и при борьбе со стихийными бедствиями.

Во время запуска Falcon 9 использовали первую ступень, которая уже применялась при запуске ракет к МКС.

Запуск с мыса Канаверал. Фото: twitter.com/SpaceX

Напомним, что SpaceX пять лет будет запускать аппараты вооруженных сил США за 316 млн долларов.