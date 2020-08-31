В понедельник, 31 августа, на всей территории Украины установится сухая и жаркая погода. Воздух местами прогреется до +33.

Об этом сообщает Укргдрометцентр.

На западе, во Львове, Луцке, днем воздух прогреется до +25...+27. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе - до +31. В Черновцах до +33. Без осадков.

На севере, В Житомире, Чернигове, Сумах, термометры покажут днем до +31...+33.

В центре, в Виннице, Хмельницком, Полтаве, Черкассах, дневная температура +31...+33. В Кропивницком - до +35.

На востоке сегодня тоже жарко и без осадков. Луганск, Донецк, Харьков до +31...+33. В Днепре и Запорожье столбик поднимется до +35.

На юге до +31 в Одессе, до +35 в Николаеве и Херсоне.

В Киеве 31 августа ясная погода без осадков. Днем +31...+33, ночью +17...+19.

Прогноз погоды на 31 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что ранее в NASA показали, как стремительно тают ледники.

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