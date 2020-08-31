Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 31 августа. За последние сутки заразился еще 2 141 человек, излечилось 380 пациентов и скончалось 30. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая обл - 3 993
  • Волынская обл - 5 471 
  • Днепропетровская обл - 2 349
  • Донецкая обл - 1 418
  • Житомирская обл - 3 302
  • Закарпатская обл - 7 516
  • Запорожская обл - 1 596 
  • Ивано-Франковская обл — 9 179
  • Кировоградская обл - 814
  • Киев — 13 300
  • Киевская обл - 5 669
  • Львовская обл - 14 51
  • Луганская обл - 315
  • Николаевская обл - 1 252
  • Одесская обл — 7 283
  • Полтавская обл - 789
  • Ровенская обл - 9 182
  • Сумская обл - 1 470
  • Тернопольская обл - 6 014
  • Харьковская обл - 9 076
  • Херсонская обл - 396
  • Хмельницкая обл - 2 481
  • Черновицкая обл - 10 300
  • Черкасская обл - 1 573
  • Черниговская обл - 1 894

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.

Как сообщала "Страна", в  Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.

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