Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 31 августа
В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 31 августа. За последние сутки заразился еще 2 141 человек, излечилось 380 пациентов и скончалось 30.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая обл - 3 993
- Волынская обл - 5 471
- Днепропетровская обл - 2 349
- Донецкая обл - 1 418
- Житомирская обл - 3 302
- Закарпатская обл - 7 516
- Запорожская обл - 1 596
- Ивано-Франковская обл — 9 179
- Кировоградская обл - 814
- Киев — 13 300
- Киевская обл - 5 669
- Львовская обл - 14 51
- Луганская обл - 315
- Николаевская обл - 1 252
- Одесская обл — 7 283
- Полтавская обл - 789
- Ровенская обл - 9 182
- Сумская обл - 1 470
- Тернопольская обл - 6 014
- Харьковская обл - 9 076
- Херсонская обл - 396
- Хмельницкая обл - 2 481
- Черновицкая обл - 10 300
- Черкасская обл - 1 573
- Черниговская обл - 1 894
Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.
Как сообщала "Страна", в Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.
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