В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 31 августа. За последние сутки заразился еще 2 141 человек, излечилось 380 пациентов и скончалось 30.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая обл - 3 993

Волынская обл - 5 471

Днепропетровская обл - 2 349

Донецкая обл - 1 418

Житомирская обл - 3 302

Закарпатская обл - 7 516

Запорожская обл - 1 596

Ивано-Франковская обл — 9 179

Кировоградская обл - 814

Киев — 13 300

Киевская обл - 5 669

Львовская обл - 14 51

Луганская обл - 315

Николаевская обл - 1 252

Одесская обл — 7 283

Полтавская обл - 789

Ровенская обл - 9 182

Сумская обл - 1 470

Тернопольская обл - 6 014

Харьковская обл - 9 076

Херсонская обл - 396

Хмельницкая обл - 2 481

Черновицкая обл - 10 300

Черкасская обл - 1 573

Черниговская обл - 1 894

Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.

Как сообщала "Страна", в Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.