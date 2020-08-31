Обновленный 30 августа список Минздрава "красных" стран по уровню заболеваемости коронавирусом лишился восьми стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в списке "красных" стран оказалось 57 государств, в "зеленом" – 136. По сравнению с прежним списком за 22 августа из "красной" в "зеленую" зону переместилось восемь стран: Марокко, Сальвадор, Филиппины, Казахстан, Мексика, Гаяна, Гватемала и Индия.

Также в "зеленом" списке остались: Бельгия, Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

В "красной" зоне, в свою очередь, остаются Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, США и прочие.

Список составлен, исходя из уровня заболеваемости на 100 тысяч населения по сравнению с актуальными данными в Украине.

Напомним, Тунис закрыл границу для украинских туристов из-за активного распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Как сообщала "Страна", при условии, что чрезвычайное положение на фоне высокой заболеваемости коронавирусом не будет введено, местные выборы проведут даже в тех регионах, которые помечены "красным".