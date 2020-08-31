По подозрению в умышленном поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы" разыскиваются двое мужчин.

Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", - написал правоохранитель.

Так, по подозрению в поджоге разыскиваются Проценко Юрий Владимирович 1991 года рождения и Ободовский Дмитрий Валерьевич 1986 года рождения.

Небытов добавил, что оба подозреваемых действовали в составе организованной преступной группировки, а заказчикам поджога было выгодно "создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом".

Напомним, ранее полиция задержала жителя Луганской области по подозрению в поджоге рабочего автомобиля журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях". Подозреваемый оказался внештатным корреспондентом газеты "Солидарность. Блок Петра Порошенко".

Стоит отметить, что глава МВД Арсен Аваков ранее говорил о том, что двое из четырех подозреваемых в поджоге объявлены в розыск.

Редакционный автомобиль журналистов "Схем" сгорел ночью 17 августа в Броварах, после того, как он был подожжен злоумышленниками. Машина принадлежала водителю съемочной группы Борису Мазуру. По словам одного из журналистов проекта Михаила Ткача, за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.