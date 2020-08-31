Известный ведущий программы "Знак качества" и телеканала ТСН Константин Грубич вместе с женой заболели Covid-19. "В течение поездки на Шацкие озера в нашей семье произошла как нам думалось простуда – у каждого по-своему сценарию. Начала дочь Влада – четыре дня сильно болело горло и насморк. Затем заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав начал кашлять, но без температуры, в глазу проявился конъюнктивит, болела голова. Мне два вечера было плохо, температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало", – написал он.

Особенно ведущий переживал за жену-ровесницу, которой все дни было сложнее всех переносить заболевание – после первых облегчений Грубич успокоился, однако относился к затишью симптомов осторожно – все снова может возобновиться.

"Коронавирус не выдумка и не чья-то прихоть обогатиться и напугать всех. Это реальность, которая рано или поздно коснется каждого. Искать причины возникновения болячки именно у меня – Шерлок Холмс запарится. Потому контактов различных масса, при этом ни масок, ни социальной дистанции никто из моих близких не избегал. Наибольшая вероятность заражения – поездка в поезде", – добавил он.

О заражении подробнее рассказала и дочь ведущего, у которой, казалось бы, появились первые симптомы.

"Прицепился. Все началось 13 августа (ну, я так думала). Проснулась от боли в горле, когда глотать невозможно. Корону исключала: ни кашля, ни температуры. Но людей, на всякий, избегала. За пару дней подобные симптомы появились у мамы с братом. У брата добавился кашель + воспаление глаза. У мамы – температура. Впоследствии – тоже кашель. Папа же начал чувствовать усталость. Вдруг появился кашель и у него", – написала она.

Также девушка описывает процедуру похода к семейному врачу для прохождения теста на коронавирус. Тест у Константина показал положительный результат, у дочери – отрицательный. Впоследствии оказалось, что заражена также и супруга ведущего, а вот маленький сын избежал заражения.

Однако примечательно, что после прохождения теста на наличие антител коронавируса оказалось, что дочь Грубича не была заражена коронавирусной инфекцией ни до, ни на момент теста. Откуда тогда взялись симптомы – неизвестно.

"Сегодня же брат с мамой еще до результатов ПЦР сделали КТ. У брата все ок. У мамы – есть воспаление легких. Вот такой он, Ковид, странный и жуткий. Пристал – и не ко всем. Как выбирает – загадка. Носите же маску правильно, шо сказать", – добавила она.

Напомним, в США впервые в стране зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом нового типа. До этого повторное заражение обнаружили в Гонконге.

Как сообщала "Страна", председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что съезд политической силы переносился из-за вспышки коронавируса в офисе партии.