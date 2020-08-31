Перед вылетом в Берлин из Омска температура тела Навального была 34 градуса
При осмотре российского оппозиционера Алексея Навального немецкими врачами, пока тот еще находился в больнице Омска, его температура тела была 34,2 градуса. Тогда было принято решение перевезти политика на лечение в Германию
Об этом рассказали в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку Навального, передает РИА Новости.
"После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой (тела) в 34,2 градуса мы, наконец, получили в 22.00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью", - заявили в организации.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.
Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. Омские врачи не давали разрешение на его транспортировку заграницу на лечение. 22 августа его все-таки доставили из Омска в Берлин.
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера. Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.
На данный момент Навальный до сих пор находится в искусственной коме.