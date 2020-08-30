Сотрудники патрульной полиции Северодонецка оказали первую медицинскую помощь мужчине, которого нашли с ножевым ранением в область сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"Около полуночи, в Северодонецке, патрульные роты ТОР получили вызов о нанесении телесных повреждений в одной из многоэтажек на проспекте Гвардейском. Зайдя в помещение, на полу, в луже крови, патрульные обнаружили 40-летнего мужчину с ножевым ранением в область сердца. Полицейские немедленно оказали первую медицинскую помощь и подручными средствами останавливали кровотечение до приезда медиков. Мужчина пролежал на полу истекая кровью несколько часов", - указано в сообщении.

По приезду скорой полицейские вынесли пострадавшего из квартиры под руководством врачей. Вероятного нападавшего нашли в той же квартире, а на столе лежал окровавленный нож.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор , ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, черкасские полицейские задержали беременную, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения.

Как сообщала "Страна", в Днепре пенсионер попросил соседа помочь вынести труп собутыльника из квартиры и невольный свидетель позвонил в полицию.