По данным экзитпола, в Черногории правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) уступает оппозиционной коалиции на парламентских выборах.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует "РИА Новости".

Так, коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) - 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00), всего их 1217.

Голосование по всей стране прошло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.



Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается на четыре года.

В то же время лидер коалиции Здравко Кривокапич объявил о "падении 30-летнего режима" в Черногории и поблагодарил граждан страны за поддержку. Его заявление транслировалось по национальному телевидению.

Стоит отметить, что в Черногории выборы проходили в особых условиях из-за эпидемии коронавируса. На участки необходимо было приходить в масках, со своими ручками и соблюдать дистанцию. А вот как пройдут украинские местные выборы 25 октября недавно рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

Ранее мы писали, что существенная вспышка коронавируса ожидается в Украине как раз ко времени проведения местных выборов. Такой прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.