Тестостерон обвинили в частой смертности мужчин от коронавируса по сравнению с женщинами.

Об этом сообщает Lenta.ru.

"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", - заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

В свою очередь, глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что причина частой смертности мужчин от коронавируса - количество рецепторов, через которые вирус проникает в организм.

"Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов", - отметил он.

Напомним, в Европе не удается сбить волну пандемии коронавируса, но история борьбы с грозным заболеванием обогащается новой информацией, которая может помочь в противостоянии c Covid-19.

Как сообщала "Страна", в США впервые в стране зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом нового типа. До этого повторное заражение обнаружили в Гонконге.