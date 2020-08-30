В воскресенье, 30 августа, бойцы внутренних войск Вооруженных сил Беларуси поздравили президента республики Александра Лукашенко с днем рождения. Сделали они это в оригинальном формате флешмоба.

Фотографию поздравления опубликовали пользователи сети.

Так, десятки белорусских военных выстроились на плацу таким образом, чтобы сверху была видна надпись "Батя поздравляем!". Также видно, как двое бойцов держат государственный флаг Беларуси, который в свете масштабных оппозиционных акций используется в знак поддержки действующей власти республики.

Не обошли вниманием сегодняшнюю дату и коллектив военных комиссариатов Гомельской области. Они записали праздничное видеообращение, которое завершили трехкратным "Ура" и словами "С днем рождения, Батя!".

Видео: YouTube/ Роберт Хамидуллин

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Ранее мы публиковали фотографию белорусского лидера с автоматом на фоне его резиденции - Дворца Независимости в Минске.