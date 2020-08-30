После столкновения с лошадью в Курской области перевернулся КаМАЗ, а его водитель скончался.

Об этом сообщают "Железногорские новости".

Так, на дороге Фатеж – Дмитриев неизвестно откуда появилась лошадь без повозчика и узды. Животное хаотично бегало по дороге, после чего 27-летний водитель попытался избежать аварии, его авто перевернулось и упало в кювет.

Известно, что лошадь погибла на месте, а парня госпитализировали в тяжелом состоянии, однако на следующий день он скончался от полученных травм.

Напомним, на улицах Ровно был замечен странный транспорт: конь, запряженный в повозку, сделанную из половины корпуса старого советского автомобиля марки "Москвич".

Как сообщала "Страна", в немецком городе Тельков ночью из цирка сбежали две зебры и устроили ДТП на автобане.