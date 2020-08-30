В Рубежном Луганской области мужчина угрожал подорвать квартиру гранатой. Прежде чем задержать преступника, правоохранителям пришлось эвакуировать жителей дома.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба патрульной полиции.

Сообщается, что полицейские получили сообщение от 69-летней жительницы Рубежного о том, что 39-летний сын не пускает ее домой. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-этажного дома и начал угрожать правоохранителям подорвать гранатой квартиру. Патрульные эвакуировали жителей дома и выставили оцепление.

"Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату, не давали результата. Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома", - говорится в сообщении.

Однако в дело вступили бойцы спецподразделения КОРД, которые штурмом взяли квартиру и задержали мужчину. Во время спецоперации никто не пострадал.

"По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК", - добавили в полиции.

Напомним, недавно под Харьковом, в пгт Краснопавловка в лесополосе пьяный местный житель подорвал себя боевой гранатой.

Ранее мы писали, что в районе Ковеля Волынской области полицейские задержали местного жителя, который подорвал гранату во дворе дома собственной тещи.