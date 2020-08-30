В поселке Верхняя Пышма Свердловской области России борцы с педофилами поймали непричастного, изнасиловали его и убили.

Об этом сообщает Znak.

Так, после сообщения местной жительницы девяти лет и мальчика трех лет девушка в сопровождении двоих мужчин ворвались в дом 48-летнего подозреваемого, изнасиловали его в задний проход железной трубой, повредив внутренние органы, после чего разбили голову. Впоследствии оказалось, что дети просто оклеветали жертву.

Местные правооханители уже занимаются этим делом. Оказалось, что соучастница попросила знакомую присмотреть за детьми, после чего малыши рассказали о мужчине, который якобы трогал их в деликатных местах. Следователи установили, что историю дети придумали, однако мотив пока что неясен.

Напомним, в одном из сел Ивановского района под Одессой произошло чрезвычайное происшествие. Здесь местный пастух надругался над 12-летним мальчиком и вдобавок угрожал расправой, если ребенок кому-то расскажет о случившемся.

Как сообщала "Страна", житель Жмеринки показывал детям порнографию и затем растлевал их. Дома у педофила правоохранители обнаружили детскую одежду. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на 8 лет.