Число задержанных на воскресном оппозиционном митинге в Минске выросло до 140 человек.

Об этом 30 августа информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает "Интерфакс-Запад".

"По данным на 18.00, число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140", - сказала правоохранитель.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 количество задержанных за участие в несанкционированной акции в столице Беларуси составляло 125 человек.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Ранее мы писали, что двоих футболистов белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько ОМОН задержал за повреждение машины милиции. Им инкриминируют нападение на сотрудников правоохранительных органов. Ранее спортсмены публично поддержали оппозиционные протесты в республике.