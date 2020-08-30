В Киеве нашли 10-месячного ребенка, которого родная мать забыла под деревом в парке. По счастливой случайности его нашел охранник.

Об этом сообщил Telegram-канал "ДТП.Киев".

"Абсолютно одного, плачущего в коляске ребенка, около 23.00 обнаружил при обходе территории охранник парка. В забытой вместе с ребенком коляске, находился и мобильный телефон. Нашли номер бабушки, позвонили...", - указано в сообщении.

Отмечается, что матерью потерянного малыша оказалась 36-летняя, которая регулярно употребляет крепкие спиртные напитки. Авторы публикации предполагают, что охранник, который нашел малыша, спас ему жизнь. Младенца передали Ювенальной полиции, а на мать составили административный протокол в соответствии со ст. 184 КУпАП (Невыполнение родительских обязанностей). Также в службу по делам детей направили соответствующее постановление.

Напомним, в Одессе в результате падения из окна на девятом этаже погиб трехлетний мальчик. Тем временем мать готовила еду.

Как сообщала "Страна", столичные полицейские направили в суд дело о 41-летнем пьянице, который регулярно терроризировал и избивал мать.