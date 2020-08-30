Украинцам рассказали, в каком случае школьников будут отправлять на двухнедельный карантин с начала учебного года.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс".

Так, весь класс отправят на самоизоляцию с обязательным прохождением теста на коронавирус по ее итогам, если хотя бы у одного ученика из класса будет обнаружено заболевание.

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - заявил он.

Напомним, в Минздраве рассказали, при каких условиях начнут работать украинские школы с 1 сентября и в каких помещениях нужны маски. Примечательно, что учителя будут обязаны менять маски каждые три часа, в то время, как детям хватит и одной в день, но на уроках их можно будет снимать.

Как сообщала "Страна", в Минздраве заявили, что при условии, что чрезвычайное положение на фоне высокой заболеваемости коронавирусом не будет введено, местные выборы проведут даже в тех регионах, которые помечены "красным".