При условии, что чрезвычайное положение на фоне высокой заболеваемости коронавирусом не будет введено, местные выборы проведут даже в тех регионах, которые помечены "красным".

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс".

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - заявил он.

По словам Ляшко, на данный момент уже разработаны инструкции для безопасного проведения выборов, которые состоятся 25 октября.

В пример он привел алгоритм выборов в Польше, которые состоялись, несмотря на рост заболеваемости.

Напомним, экс-премьер-министр Алексей Гончарук, который недавно сравнил главу государства Владимира Зеленского с Петром Порошенко, считает, что в Украине могут пройти досрочные выборы президента.

Как сообщала "Страна", в июле эпидемиологическая обстановка с коронавирусом значительно ухудшилась в Испании. Там за прошлый месяц количество госпитализаций пациентов с Covid-19 увеличилось в среднем в пять раз. Похожая ситуация наблюдается также в Германии и Новой Зеландии.