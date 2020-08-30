За повреждение милицейского автомобиля во время акции протеста в Минске задержаны футболисты белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько. Им инкриминируют нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует "Радио Свобода".

По данным незарегистрированного центра "Весна", футболисты Козека и Рассолько были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса и "были избиты при задержании". На данный момент спортсмены находятся в Ленинском РУВД Минска.

В свою очередь журналисты утверждают, что игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским и в митинге не участвовали. Они прошли кордоны милиции, однако вскоре их задержал ОМОН. Теперь Козеко и Рассолько обвиняют в нападении на милицию. При этом Белинского правоохранители в РУВД не увезли.

Стоит отметить, что клуб, за который выступают задержанные, "Крумкачы", выступает в первой лиге чемпионата Беларуси. В прошлое воскресенье, 23 августа, эта команда вышла на матч против "Химика" в футболках с надписью "Мы з народам!".

Ранее мы публиковали видео инцидента в Минске, в ходе которого был поврежден милицейский автомобиль.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

По последним данным правоохранителей, в связи с участием в несанкционированной акции протеста в Минске задержаны 125 человек.