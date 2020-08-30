Появилась официальная позиция Международного Благотворительного фонда имени Рабби Нахмана на отказ Украины пустить на территорию страны хасидов, у которых были транзитные билеты из Британии и США в Италию.

Сегодня, 30 августа, в аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину ортодоксальных евреев из Великобритании и США, у которых были билеты на транзитные рейсы через Украину.

На видео, которое опубликовала "Страна", видно, как группу из примерно 10 хасидов окружили сотрудники пограничной службы на взлетно-посадочной полосе, а потом под конвоем завели в самолет.

Международный благотворительный фонд имени Раби Нахмана из Браслава связался с гражданами США, которые находятся в самолете. В данный момент они несколько часов сидят в самолете и ждут решения украинской власти. В самолете находятся женщины с детьми.

"Мы прилетели в Украину транзитом и имеем билеты из Львова на самолет в другую страну. Но мы не смогли прийти к паспортному контролю, чтобы показать документы. Нас, ортодоксальных евреев, насильно завели в самолёт, ничего не объяснив. Кроме того, мы несколько часов находимся в душном самолете без возможности удовлетворить естественные потребности. Нам запрещают снимать на видео и звонить", - рассказал один из иностранцев.

Международный благотворительный фонд имени Раби Нахмана из Бреслава считает такие действия пограничников нарушением прав человека, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничением прав граждан по признакам религиозных убеждений, сопряженных с насилием. Фонд обратился к президент Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и решить вопрос.

Как стало известно "Стране", хасидов отправили обратно в Лондон. Там были граждане США, Франции и Британии. Те, у кого были транзитные билеты, собираются подавать в суд.

Напомним, 30 августа в киевском аэропорту "Борисполь" снова не впустили в страну хасидов. На этот раз въезд запретили группе ортодоксальным евреям из Лондона, у которых были билеты на транзитные рейсы через Украину. в распоряжении "Страны" появилось видео скандала.

Как сообщала "Страна", как и зачем десятки тысяч евреев едут в Умань на праздник Рош-ха-Шана.