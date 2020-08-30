Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов считает необходимым исключить Витольда Фокина и Леонида Кравчука из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и открыть против них уголовные дела.

Так политик отреагировал на заявления, сделанные Фокиным во время интервью "Стране" касательно войны на Востоке Украины. Соответствующий пост Турчинов опубликовал в Facebook.

В частности, экс-секретарь СНБО раскритиковал идею Фокина предоставить всему Донбассу особый статус.

"Это - проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина", - отметил Турчинов.

Турчинов добавил, что если Фокин и Кравчук не будут отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это означает, что озвучиваемые ими тезисы полностью согласованы с "зеленой властью".

"В таком случае, подобное потребует адекватной реакции на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну", - подчеркнул политик.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года под председательством спикера Турчинова. Именно этот закон предусматривает особый порядок местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который и предлагает ввести Фокин. Эта же норма содержится и в Минских соглашениях, которые визировал тогдашний президент Петр Порошенко.

Является ли преступлением действия Турчинова и Порошенко по созданию законодательной базы для особого статуса Донбасса, сам Турчинов не поясняет.

Напомним, 18 августа премьер-министр Украины в 1990-1992 годах Витольд Фокин назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. На своей должности Фокин заявил, что для решения проблемы Донбасса необходим компромисс с Российской Федерацией.

Ранее "Страна" публиковала большое интервью с Фокиным на тему военного конфликта на Донбассе.