Николаевская ритуальная служба намерена создать музей найденных на центральном кладбище вещей. В коллекцию попадут только наиболее ценные экспонаты.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ритуальной службы в Facebook.

"Раньше на так называемом "немецком кладбище" находили элементы стрелкового оружия и останков людей. Хотя и старые склепы давно уже разграблены, еще после революции 17 года, иногда удается найти что-то интересное. Бывало, что старое захоронение, прах и другое содержимое могил просто выбрасывали, делали новое захоронение, но новую табличку не ставили. Только перебивали данные, а если сейчас находим фрагменты этих плиток с надписями, то видно, что с одной стороны на табличке указано захоронение 20-го года, а с другой стороны 1850-1870 годов. Это наша история, поэтому считаем, что надо знакомить с этим наших граждан", - указано в сообщении.

Отмечается, что руководство коммунального предприятия пошло на такой шаг по нескольким причинам. Первая - избыток найденных археологических и исторических ценностей, которые потерялись во время разграбления могил в период революции 1917 года. Также это создаст туристических потом и необходимый для содержания кладбища доход.

Напомним, городской совет и горисполком Львова разрешил строительство роддома на месте еврейского кладбища, несмотря на запрет Министерства культуры и Информационной политики Украины.

Как сообщала "Страна", осенью прошлого года голливудский актер Микки Рурк пожелал, чтобы после смерти его отвезли в Украину и похоронили в живописном месте. Сейчас персональный ассистент звезды прибыл в нашу страну, чтобы подобрать своему шефу тихое кладбище.