В начале протестов в Беларуси, которые вспыхнули после президентских выборов, ОМОН жестоко действовал в отношении митингующих из-за того, что те строили баррикады.

Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Латышенок, передает РБК.

Так, Латышенок вышел к сотням протестующих у Дворца Независимости в Минске, где расположена резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко. Он рассказал, что ОМОН в начале протестов действовал жестко, потому что участники митингов строили баррикады на улицах городов республики и мешали другим жителям.

Также по словам помощника Лукашенко выборы в стране прошли без фальсификаций и действующий президент одержал на них честную победу.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 30 августа, оппозиционные протесты в Беларуси продолжаются уже 22-й день. Примечательно, что сегодняшняя масштабная акция в Минске пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.

По последним данным правоохранителей, в связи с участием в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье задержаны 125 человек.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних митингов в Минске и других городах республики.