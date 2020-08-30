Столичные полицейские направили в суд дело о 41-летнем пьянице, который регулярно терроризировал и избивал мать.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"Житель Соломенского района предстанет перед судом за совершение домашнего насилия в отношении матери. Угрожая физической расправой, мужчина отбирал у 61-летней родственницы зарплату и тратил ее на алкогольные напитки. За совершение противоправных действий в семье киевлянину грозит до двух лет тюрьмы", - указано в сообщении.

Мужчина занимался подобным около двух лет. Семья, живущая на бульваре Вацлава Гавела, регулярно встречалась с полицией - правоохранители проводили с дебоширом разъяснительную работу, однако на этот раз было решено передать мужчину в суд.

Поскольку мужчина продолжал систематически совершать домашнее насилие, офицеры собрали материалы, на основании которых следователи Соломенского управления начали досудебное расследование уголовного производства по ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас материалы дела направили в суд, а полиция призывает сразу обращаться в правоохранительные органы в случае угроз или насилия.

Напомним, Деснянский районный суд Киева признал виновным в совершении домашнего насилия 44-летнего мужчину и приговорил его к шести месяцам ареста.

Как сообщала "Страна", в английском городе Шеффилд 35-летняя Сара Баррасс, которую работники социальных служб характеризовали как примерную мать, убила двух сыновей и готовила покушение еще на четырех своих детей, которых родила от сводного брата, 39-летнего Брэндона Мачина.