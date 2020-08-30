Часть американских конгрессменов уверена, что Россия несет США большую опасность, чем Китай, но это вызвано спецификой деятельности самих конгрессменов, которые делают это в своих политических целях. В то время, как Поднебесная имеет много больше влияния на глубинные мировые процессы.

Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил директор Национальной разведки США Джон Ратклифф в комментарии телеканалу Fox News.

Комментируя заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и председателя комитета по разведке Адама Шиффа о том, что только Россия активно предпринимает меры по подрыву президентских выборов и обеспечению наилучшего для себя результата, Ратклифф назвал это "сливом секретной информации в политических целях".

"Китай - самая большая угроза для нас. Я не хочу принижать угрозу со стороны России, они представляют серьезную угрозу для нашей национальной безопасности… Но Китай сидит во главе стола и устанавливает правила игры на мировом рынке", - заявил Ратклифф.

Видео: YouTube/ Fox News

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.

Также мы сообщали, что по словам начальника американской контрразведки Уильяма Эванина, предстоящие президентские выборы в США находятся под угрозой из-за Китая, который хочет помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа.