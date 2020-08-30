В полиции Одесской области рассказали о своей версии произошедшего сегодня между правоохранителями, ЛГБТ-активистами и националистами.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских. Сейчас со всех правонарушителей в территориальном отделе полиции собирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - указано в сообщении.

Отмечается, что пострадало два полицейских, а не один, как считалось ранее, в участок доставили 16 нападавших.

Напомним, в Одессе радикалы напали на участников марша за права ЛГБТ, однако многочисленная полиция оттеснила их от участников шествия. Так, националисты преследовали участников акции в поддержку людей гомосексуальной ориентации, которые шествовали от памятника Дюку до городской мэрии. Полиция быстро отреагировала на провокацию и вступилась за представителей правозащитной организации.

Как сообщала "Страна", во время "Марша равенства" в Киеве за права ЛГБТ бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стояли националисты, которые стали на маршруте следования геев и таким образом перекрыли им дорогу.