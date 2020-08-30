В Берлине полиция снова разогнала более 2000 человек, которые уже второй день подряд протестуют против карантинных ограничений в Германии.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается что несанкционированная акция протеста сегодня прошла на том же месте, что и в субботу, 29 августа. Организаторы митинга разбирают сцену, небольшие группы участников несогласованного мероприятия остаются на прилегающих улицах за ограждениями полиции.

"Несанкционированный митинг прошел в районе Тиргартен в Берлине. В нем приняли участие граждане, которые по большей части не соблюдали дистанцию ​​и не носили защитных масок. Людей неоднократно призывали соблюдать правила через громкоговорители, после чего производились аресты", - заявили правоохранители.

Напомним, в субботу, 29 августа, на улицы Берлина вышли почти 40 тысяч людей, которые выступали против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Более 200 из них были задержаны. Примечательно, что на акцию протеста люди приносили флаги России и так называемой "ДНР". А в какой-то момент протестующие и вовсе принялись скандировать имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Во время вчерашнего митинга протестующие забрались на ступени Рейхстага. В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия демонстрантов.