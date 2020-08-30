Киевский районный суд Харькова отправил под арест всех задержанных, которые по версии следствия обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" 27 августа. При этом число подозреваемых выросло до 16. Все они останутся в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Киевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал 16-ти лицам меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесение залога", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ведомства Дмитрия Чубенко, число подозреваемых выросло до 16, поскольку 28 августа (на следующий день после инцидента) были задержаны еще двое. Оба они жители Харькова. Им, как и задержанным вскоре после нападения 14 жителям Днепра, инкриминируется ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с праворадикальной организацией "Национальный корпус".