В Минздраве рассказали о включении бега в программу развития Украины до 2030 года, так как регулярные физические нагрузки положительно влияют на общее состояние здоровья.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Обязательной и незаменимой составляющей здорового образа жизни является регулярная физическая активность. По определению ВОЗ, физическая активность - это любое движение тела, которое осуществляется скелетными мышцами и требует затраты энергии, в частности - во время работы, игр, поездок, активного отдыха. Старайтесь находить возможность больше двигаться и быть активным, ведь это поможет жить долго и качественно", - указано в сообщении.

Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности способствует:

уменьшению риска развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, рака;

уменьшению риска травм;

улучшению функционального состояния всех органов и систем;

улучшению самооценки и качества жизни;

хорошему аппетиту и возможности потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат.

У людей, которые недостаточно активны, на 20% - 30% выше риск смертности, чем у тех, кто уделяет достаточно времени физической активности.

Как указано в "Глобальном плане действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018-2030 годы", физическая активность дает много преимуществ с точки зрения здоровья, социального и экономического развития, поэтому может способствовать устойчивому развитию на период до 2030 года, в соответствии с указом президента Украины № 722/2019 "О Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года".

Напомним, в Минздраве рассказали, что для людей в возрасте, для которых гипертензия более частое явление, коронавирус особенно опасен. Потому врачи решили рассказать, как уберечь себя и своих близких.

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