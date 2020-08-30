Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) объявила с 5 сентября о начале избирательного процесса местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует пресс-служба ЦИК по итогам очередного заседания.

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

"При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 года №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года", - добавили в ЦИК.

Также сообщается, что Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года №163 "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный календарный план в новой редакции.

Ранее мы разбирались, по каким правилам пройдут грядущие местные выборы.

Также "Страна" сообщала, что ЦИК утвердил порядок представления избирателем заявления об уточнении предварительного списка избирателей на избирательном участке через интернет.