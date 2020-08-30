В МВД Беларуси подтвердили, что в Минск была введена военная техника. В ведомстве заявили, что это было сделано "для усиления мер безопасности личного состава".

Об этом в воскресенье, 30 августа, заявила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает "Интерфакс-Запад".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила Чемоданова.

Тем не менее, она отказалась назвать точное число бронетехники, которое было введено в столицу республики.

Напомним, ранее мы публиковали видео военной техники на улицах Минска. Очевидцы с места событий сообщали, что в столице Беларуси замечены БТР и БМП. Часть бронемашин приехала к оцеплению Дворца Независимости, где расположена резиденция президента Александра Лукашенко.

В воскресенье, 30 августа, в Минске и других городах Беларуси проводятся массовые акции протеста против действующей власти. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних митингов.