В Минздраве рассказали, сколько активных случаев коронавируса прибавилось за последнюю неделю с учетом излечившихся и умерших.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, за последнюю неделю (с 22 по 28 августа) зафиксировано 13 854 новых случаев коронавиусной инфекции по Украине, 4 005 человек излечились, еще 244 пациента скончались. Число активных случаев за неделю выросло на 9 605 случаев.

Таким образом сообщается сразу о четырех антирекордах на этой неделе: в целом количество активных больных впервые составило 56 963 человек, госпитализация потребовалась 6 544 людям, подтвержденных случаев 2 438, а людей на аппарате ИВЛ - 204.

"Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все", - указано в сообщении.

На 100 тысяч населения самая высокая заболеваемость сохраняется в о Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, известно о проведении 115 724 ПЦР-исследований на коронавирус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения составила список из 33 вакцин от коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям. Разработчиками препаратов являются фармацевтические компании и научные институты из 19 стран мира.

Как сообщала "Страна", в США впервые в стране зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом нового типа. До этого повторное заражение обнаружили в Гонконге.