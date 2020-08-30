В Минске участники акции протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко повредили милицейский автомобиль.

Об этом в воскресенье, 30 августа, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"30 августа около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - заявила правоохранитель.

Видео: YouTube/ МВД Беларуси

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Ранее мы писали, что власти стянули на улицы Минска военную технику.

По последним данным правоохранителей, в связи с участием в несанкционированной акции протеста в Минске задержаны 125 человек.