Протестующие разбили стекло автомобиля правоохранителей. Скриншот из видео

В Минске участники акции протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко повредили милицейский автомобиль.

Об этом в воскресенье, 30 августа, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"30 августа около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - заявила правоохранитель.

Видео: YouTube/ МВД Беларуси

Появилось видео, как в Минске протестующие напали на автомобиль милиции. Скриншот: МВД Беларуси в Телеграм

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

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По последним данным правоохранителей, в связи с участием в несанкционированной акции протеста в Минске задержаны 125 человек.

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