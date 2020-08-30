Сегодняшние акции протеста в Беларуси показали, что перед оппозицией наметился определенный стратегический тупик.

Людей было не больше, чем в прошлый раз - и, хотя протестующие снова заполонили весь центр Минска, прироста Беломайдан не получил, оставшись в прежних рамках, а по некоторым подсчетам людей было меньше, чем в прошлые выходные.

Воскресенье - ключевой день для оппонентов Лукашенко, в конце недели они всегда выходят на улицы в наиболее массовом формате. И, видимо, будут продолжать это делать.

Причем уже не столько, чтобы сместить президента, сколько для внутренней мобилизации. Ведь остановка таких "воскресников" будет воспринята как сворачивание протеста в целом. Власти же они на данный момент никак не угрожают.

Уже сейчас чувствуется, что креатив протестующих начал себя исчерпывать. Никаких интересных форматов они не предложили - если не считать таковым "подарки" Лукашенко, которые некоторые принесли с собой.

Также какой-либо активизации протеста не наблюдается. Забастовка сошла на нет, блокировка дорог тоже. Палаточный городок или какая-либо постоянно действующая дислокация протеста не создана. Нет попыток занять административные здания (хотя, судя по действиям белорусских силовиков, если они будут, то их отобьют).

О чем говорят сегодняшние акции анализирует "Страна".

1. Хотят переговоров с властью

Сегодня руководители Беломайдана требовали встречи с руководством страны. Например, Мария Колесник хотела пройти в резиденцию Лукашенко - правда, силовики ее не пропустили. Также протестующие громко вызывали к себе кого-то из местного "Белого дома".

Это похоже на смену тактики. Раньше оппоненты Лукашенко отказывались считать его властью и на разговор его представителей не вызывали. Теперь же они требуют диалога.

Делается это скорее всего для того, чтобы легализоваться в политическом поле. Несмотря на то, что оппозиция проводит многотысячные митинги, ее руководство пока таковым со стороны официального Минска не признается. И остается, образно говоря, "на улице". Прямые переговоры с властью подняли бы статус лидеров оппозиции.

Что у Лукашенко, конечно, понимают. Поэтому к протестующим вышел помощник президента - то есть человек, конкретной властью не обличенный. Но и он с той же Колесник общаться не стал, подтвердив, что и другие чиновники с ней за стол переговоров не сядут.

В этом смысле у Бацьки не хотят повторять шагов Януковича, который сам легализовал Евромайдан, проводя личные встречи с его представителями. Но в итоге это ему не помогло.

2. Кто на улице хозяин

Власть на сегодняшних митингах не стеснялась показывать, что хозяевами на улице, несмотря на численный перевес протестующих, остаются силовики.

По городу ездила военная бронетехника, милиция вела массовые задержания, которые, впрочем, обошлись без эксцессов. Беломайдану позволили передвигаться только в строго очерченных рамках, любой выход за границы дозволенного быстро пресекался.

И, хотя были редкие попытки сопротивления силовикам, Лукашенко показал, что взял улицу под контроль и не страшится самых массовых протестных форматов.

Кроме того Бацька сегодня повторил свой ход с автоматом и бронежилетом - он снова появился вооруженным перед входом во Дворец независимости. То есть демонстрировал личное присутствие в резиденции, которую пытался осадить Беломайдан.

3. Нужен план урегулирования

Но есть для Лукашенко и не совсем хорошие новости. Численный перевес оппозиции сохраняется уже третью неделю. И это количественный потенциал может в любой момент превратиться в ударную силу - если в оппозиции решат поменять мирный сценарий на силовой.

Такое количество людей способно одновременно захватить сразу несколько админзданий, которые власть просто не успеет защитить.

Это понимают не только в Минске, который сегодня особенно демонстративно играл мускулами. Но и в Москве - "Страна" уже рассказывала, что президент РФ открыто пообещал помощь Беларуси, если в ней начнут действововать экстремисты, которые поведут захват власти силовым путем.

Но это, как говорится, спасательный круг на крайний случай. В целом же перед Бацькой остается вопрос, который силовым путем не решить - как быть с огромной массой протестного населения? Вряд ли можно ждать стабильности в стране, которую бесконечно лихорадят митинги - пусть даже и мирного пока характера.

Путь, который показал Лукашенко, выглядит долгим - изменение Конституции, после чего пройдут перевыборы. Конституцию меняют на референдуме - а, судя по минувшим выборам президента, провести его будет весьма непросто.

Но это смотря, что в итоге Бацька предложит стране. Если переход к парламентской республике с уменьшением роли президента - оппозиция может согласиться на этот вариант. Однако вряд ли сам Лукашенко захочет поступиться долей власти - по крайней мере, выходы на улицу с автоматом убеждают как раз в обратном.

Пока что стратегия Лукашенко просматривается в изматывании протеста, который объективно будет затухать, если перестанет развиваться. Но это, повторися, не значит, что оппоненты президента исчезнут как явление. Поэтому главный вопрос - как власть в Беларуси будет политически урегулировать это противостояние.