Президент Беларуси Александр Лукашенко сфотографировался с автоматом на фоне Дворца Независимости, где находится его резиденция

Таким образом его пресс-служба подтвердила, что глава республики находится в Минске, где сейчас проходит акция протеста оппозиции, передает РИА Новости.

Примечательно, что на фото Лукашенко опять оказался с автоматом и в черном комбинезоне на фоне Дворца Независимости в тот момент, когда в Минске еще не было дождя.

Telegram канал Пуу Первого сообщил подробности снимка, который разлетелся по средствам массовой информации. Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца Независимости, там был и президент.

Напомним, что сейчас небо столицы Беларуси затянуло тучами, а сильный ливень разогнал значительную часть протестующих, которые ранее пришли под резиденцию Лукашенко.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.

Ранее мы писали, что очевидцы заметили на улицах Минска военную техницу. Речь идет о БМП и БТР, которые движутся в сторону демонстрантов. Также известно, что около семи БТРов уже подошли к оцеплению резиденции главы республики.

Стоит отметить, что во время массовых протестов в Минске на прошлой неделе Лукашенко также взял в руки оружие.

"Страна" следит за развитием событий в Минске и других городах Беларуси на фоне массовых протестов против президента республики.