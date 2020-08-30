В Минздраве заявили, что в случае нахождения в карантинных зонах с "зеленой" по "оранжевую" школы будут самостоятельно решать, вводить ли дистанционную форму обучения.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в ходе брифинга.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - заявил он.

По его словам, школы будут вынуждены полностью перейти на дистанционное обучение только если окажется в "красной" зоне карантина.

"Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно, когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - добавил Степанов.

Напомним, родители школьников из Киева, которые вскоре должны пойти на учебу, должны самостоятельно решить, по какому графику будут учиться их дети. Администрация школы рассылает в родительские чаты варианты того, как будут ходить в школу дети - все вместе, по половине класса через день или через неделю.

Как сообщала "Страна",