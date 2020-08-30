В Минске, где проходит массовая акция протеста белорусской оппозиции, начался сильный дождь. По этой причине многие демонстранты уходят от резиденции президента Александра Лукашенко.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что ливень в столице Беларуси спровоцировал сильный отток протестующих от Дворца Независимости, где расположена резиденция Лукашенко. Часть людей пошла мимо стелы "Минск - город-герой" по проспектам Победителей и Машерова в сторону центра города.

Демонстранты призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.

В то же время перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается некоторое количество протестующих. По данным журналистов, сейчас там находятся несколько сотен человек. Силовики по-прежнему стоят в боевой готовности у ограждения в два ряда, а за ними стоит еще несколько правоохранителей, они собрались в группы. На крыше Дворца находятся около 7 человек.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.

Ранее мы писали, что очевидцы заметили на улицах Минска военную техницу. Речь идет о БМП и БТР, которые движутся в сторону демонстрантов. Также известно, что около семи БТРов уже подошли к оцеплению резиденции главы республики.

"Страна" следит за развитием событий в Минске и других городах Беларуси на фоне массовых протестов против президента республики.