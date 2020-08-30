Несмотря на внесение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина, транспорт в городе будет работать в прежнем режиме.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня попадание Франковска в "красную" зону является политическим решением, политически мотивированным решением и призвано будоражить сложившуюся в регионах ситуацию. Поэтому обращаюсь ко франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", - заявил он, назвав критерии для определения уровня заболеваемости коронавирусом в регионах субъективными.

Чтобы не провоцировать Киев на усиление мер, на всех транспортных средствах повесят таблички "спецперевозки".

Также он раскритиковал способ донесения информации о статусе города из Киева - через соцсети и СМИ. Кроме того, Марцинкив возмущен тем, что в столице не учитывают снижение заболеваемости, которое фиксируют местные врачи.

"Хотят, чтобы сегодня западная Украина перестала работать, чтобы сегодня наши предприятия, спортивные клубы закрывались. Это сейчас чрезвычайно важно, чтобы в Ивано-Франковске мы показывали свою позицию, как это показали в Тернополе, как показывают в других городах", - сказал Марцинкив.

На такой ноте он призвал всех несогласных присоединиться к протестной акции, а также обратился к полиции с просьбой не становиться инструментом "какой-то политической игры наших власть имущих из Киева, которые принимают такие неразумные решения, и не штрафовали наших предпринимателей".

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что внесение города в "красную" коронавирусную зону, где должен быть максимально усилен карантин, является политическим решением.

Как сообщала "Страна", мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан протестовать против ужесточения карантина, которое было введено в областном центре на последнем заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.