В Грузии археологи снова сделали важное открытие. Ими была обнаружена ранее неизвестная постройка эпохи неолита, которая датируется VI тысячелетием до н.э.

Об этом информирует пресс-служба Национального музея Грузии.

Сообщается, что постройка была обнаружена на холме Машавера в селе Хатавети Болнисского муниципалитета на востоке страны. Археологи заметили, что памятник представляет собой совершенно новую строительную традицию постройки домов овальной формы, которая характерна для археологической культуры, существовавшей на Южном Кавказе в позднем неолите и энеолите. Дома круглой формы выстроены из сырцового кирпича, выложенного в два-три ряда, имеются небольшие кладовые помещения и разделительные стены между зданиями.

Кроме того, в музее рассказали о различных материалах, найденных на месте постройки. Среди них фрагменты керамической посуды, орудия труда из кости, оленьих рогов, обсидиана, массивного камня и бусы из сердолика. Все эти объекты характерны для эпохи неолита.

Представители музея называют найденные артефакты сенсационными и намерены инициировать присвоение им статуса памятника культурного наследия.

Холм Машавера находится у слияния рек Машавера и Храми, которые граничат с ним с севера, а с трех других сторон окружен дугой сельскохозяйственных угодий, что создало идеальные условия для развития неолитических деревень. Примечательно, что памятник находится в 15 километрах от мест, где в свое время были обнаружены следы самого старого в мире вина.

Первые археологические раскопки на холме Машавера были проведены в 1988 году. Экспедиция тогда обнаружила лишь несколько овальных построек и небольшой археологический материал. Археологические работы были возобновлены Национальным музеем в 2020 году при поддержке Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

Напомним, ранее грузинские ученые нашли каменные сооружения, возраст которых составляет более 5 веков.

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