В последний месяц лета, 31 августа, в Украине ожидается теплая и сухая погода. Максимальная температура будет в пределах от +33 до +35 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, на Западной Украине 31 августа ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют от +29 до +31 градуса, но без осадков. На востоке температура воздуха будет держаться на уровне от +31 до +33 градусов.

На севере ожидается от +30 до +32 градусов. Погода также облачная, однако осадков не прогнозируют. На юге столбики термометров покажут от +33 до +35 градусов.

В Киеве будет сухо и ясно, от +31 до +33 градусов.

Напомним, после вечернего дождя в Киеве появилась двойная радуга, которую можно было увидеть в нескольких районах столицы.

Как сообщала "Страна", ночь на 5 июля в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений.