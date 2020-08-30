На улицах Минска, где сегодня проходит масштабная акция протеста оппозиции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, замечена военная техника. В частности, очевидцы засняли БМП и БТРы. Также на зачистку демонстрации власти вывели систему "Рубеж".

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует tut.by.

Так жители Минска запечатлели несколько БМП, которые предположительно направляются в сторону протестующих.

Тем временем БТРы уже подошли к оцеплению у Дворца Независимости, где находится резиденции Лукашенк. Туда направляется основная масса демонстрантов. По словам очевидцев, к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР. Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской.

Видео: YouTube/ tut.by

Кроме того, на улицы столице Беларуси вывели систему "Рубеж" для разгона протеста.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, в Минске и других городах Беларуси проводятся массовые акции протеста против действующего президента республики Александра Лукашенко. В столице сотрудники спецслужб уже перекрыли подходы к резиденции главы государства, куда направляются тысячи протестующих.

"Страна" следит за ходом событий вокруг масштабных митингов в Беларуси.