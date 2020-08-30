"Страна" опросила жителей Берлина о масштабных протестах против карантина и штурма Рейхстага.

Мнения серьезно разделились.

"Недовольных ограничениями все больше, а теперь, когда заговорили о второй волне, к движению против карантина присоединяется много новых активистов. Например, на марши постоянно ходит мой 24-летний племянник, он работает в ресторанной сфере, которая сильно пострадала из-за ограничений. Среди протестующих - не только радикалы, маргиналы и ковид-диссиденты, как это пытаются преподать некоторые. Люди не хотят нового локдауна, после первого еще не отошли. Доходы у многих упали, а в Германии жизнь недешевая, и среди тех, кто критикует демонстрантов, похоже, много сидящих на пособии. Им все равно денежка будет капать, в карантин и без. Поэтому протесты против ограничений будут только разрастаться, и, думаю, это движение победит. Иначе действительно возьмут штурмом Рейхстаг. А то, как жестко разгоняла и задерживала протестующих полиция в демократической стране, - просто позор. И при этом ругают Лукашенко за разгон протестов. У нас уже многие шутят, не позвонил ли Лукашенко с претензиями к Меркель, как это делала она", - сказал нам живущий 20 лет в Берлине программист, уроженец Украины Михаил Кох .

"Право не демонстрации – это высшее достижение демократии, и то, как оно попирается в ведущей стране ЕС, абсолютно недопустимо. Я верю, что коронавирус опасен и согласен на ограничения, но есть те, кто думает иначе. Они имеют право выразить свое мнение. И это не ок, когда полиция арестовывает мать на глазах их детей – было и такое", - полагает переводчица из Берлина Петра Кейфер.

"Ничего не имею против людей, которые выходят на мирные демонстрации, но к чему там были флаги Рейха? То, что в движении против ограничений присутствуют неонацисты, правые экстремисты и еще непонятно кто, дискредитирует его. Это позор для Германии! Многие из тех, кто протестует из-за ограничений, просто не ценят того, что живут в такой прогрессивной стране, которая защищает их здоровье", - говорит нам преподаватель Берлинского университета Бенджамин Урнер.

"После таких демонстраций может быть вторая волна, и еще хуже, чем первая. Хотя я и не являюсь отрицателем ковида и не поддерживаю протестов против карантина, но полагаю, что нынешняя напряженность грозит социальным взрывом, эскалацией между протестующими и полицией и в итоге дестабилизацией в Германии. А вообще, полиции не позавидуешь – разгоняют, скажут, это было слишком, не предпринимают никаких действий – раскритикуют за слабость", - говорит нам берлинец Даниэль Лемиц.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия демонстрантов, которые вчера вечером, 29 августа, после акции протеста забрались на ступени здания Рейхстага.