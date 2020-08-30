В центре Минска, где проходит масштабный митинг белорусской оппозиции, возобновлено движение транспорта, заработали закрытые ранее станций метро.

Протестующие направляются к резиденции президента республики Александра Лукашенко, который сегодня празднует свое 60-летие. Правоохранители задержали более 120 участников несанкционированной акции.

Часть участников акции протеста покинули проспект Независимости и движутся к стеле "Минск город-герой" на проспекте Победителей. Оттуда основная масса демонстрантов направляется к Дворцу Независимости на Площади Государственного флага, где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко. Те, кто подошел к зданию, скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!".

В это время все станции Минского метрополитена в центре города, закрытые ранее из-за митинга, возобновили свою работу.

По словам официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, по состоянию на 16:00 в Минске задержаны 125 человек за участие в несанкционированной акции.

Она добавила, что "сотрудниками органов внутренних дел приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности".

"Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - заявила правоохранитель и подчеркнула, что согласно белорусскому законодательству, за участие в подобных мероприятиях нарушителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест.

По данным независимых экспертов, в протестном марше участвуют более 100 тысяч человек.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, в Минске и других городах Беларуси проводятся массовые акции протеста против действующего президента республики Александра Лукашенко. В столице сотрудники спецслужб уже перекрыли подходы к резиденции главы государства.

"Страна" следит за ходом событий вокруг масштабных митингов в Беларуси.