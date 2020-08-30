В Минске сотрудники спецслужб перекрыли подходы к резиденции президента Беларуси – Дворцу Независимости. Колонна протестующих сейчас движется от стелы "Минск – город герой" по направлению к дворцу.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, сотрудников спецслужб решили заблаговременно выставить у здания, снабдив их спецтехникой. Они выстроились в ряд перед зданием со щитами в несколько рядов.

При этом со стороны проспекта Независимости участников блокируют другие отряды силовиков. Когда к протестующим, стоявшим у оцепления, подошли другие участники акции, толпа свернула на улицу Ленина и направилась дальше к стеле.

Напомним, протестующих в Минске уже начали задерживать отряды силовиков. В частности, шесть автозаков "упаковали" активистов прямо на проспекте Независимости.

Также "Страна" писала, что сегодня белорусская оппозиция тоже собирает очередную масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.