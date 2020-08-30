В Минске, где в эти минуты проходит массовая акция протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко, митингующие блокируют передвижение техники силовиков. Демонстранты активно пытаются отбить у правоохранителей своих соратников, задержанных у здания КГБ.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует местное издание tut.by со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что на Ульяновской улице в цетре Минска около сотни людей перекрыли проезжую часть и не пропустили грузовик "МАЗ" с правоохранителями. Протестующие обступили транспорт и кричат: "Уходи!". Водитель заглушил двигатель грузовика, из него пока никто из силовиков не вышел.

В то же время сотрудники правоохранительных органов заблокировали сотни демонстрантов возле ГУМа с двух сторон проспекта Независимости. Силовики развернули там заградительные щиты вдоль тротуара и проезжей части.

По данным журналистов, сотни манифестантов заблокированы силовиками возле ГУМА с двух сторон проспекта Независимости. Правоохранители развернули там заградительные щиты вдоль тротуара и проезжей части. Продолжаются задержания сторонников оппозиции, однако их соратники стараются не позволить милиции задерживать демонстрантов.

Так, напротив здания КГБ остановился микроавтобус, оттуда вышли люди в штатском и попытались задержать нескольких парней, в связи с этим произошла потасовка. Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Сообщается, что на проспекте Независимости собралось уже несколько тысяч человек, много людей находятся на улице Карла Маркса, где также перекрыто движение, стражи порядка не пускают демонстрантов в сторону администрации президента. Колонна протестующих в настоящий момент движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.

В эти минуты толпа протестующих направляется к Дворцу Независимости, где расположена резиденция Лукашенко. Тем временем, очевидцы заметили на улицах Минска военную техницу. Речь идет о БМП и БТР, которые движутся в сторону демонстрантов. Также известно, что около семи БТРов уже подошли к оцеплению резиденции главы республики.

"Страна" следит за развитием событий в Минске и других городах Беларуси на фоне массовых протестов против президента республики.