Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что его страна вынуждена покупать нефть у России из-за действий демократов.

Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

"В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть", - говорится в сообщении.

Также Трамп уточнил, что именно из-за мэра штата Нью-Йорк Эндрю Куомо к американцам "приходят суда из России".

"Вы не знали? К вам приходит много судов, значительная их часть из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод", - рассказал он.

THANK YOU NEW HAMPSHIRE! https://t.co/mUFKbq79Yu