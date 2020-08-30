Военные учения белорусских вооруженных сил в Гродненском направлении, неподалеку от границы с Литвой, вступили в активную фазу.

Об этом в воскресенье, 30 августа, информирует пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

"На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Так, военные отрабатывают поиск и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований "условного противника" с использованием воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями. Также будет отработано ведение оборонительного боя на двух направлениях.

Напомним, в воскресенье, 16 августа, министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных учений у литовской границы. Сообщалось, что они начнутся 17 августа. Ранее президент республики Александр Лукашенко говорил о том, что "НАТОвские войска лязгают гусеницами" у границ Беларуси.

Уже 18 августа белорусский президент заявил, что армейские подразделения республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

В свою очередь в НАТО опровергли наращивание сил на границе с Беларусью, о котором говорил Лукашенко.