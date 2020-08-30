В воскресенье, 30 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает день рождения.

Во время его президентства возникла путаница с днями рождения белорусского лидера. В ряде интервью он заявлял, что родился не 30, а 31 августа - в один день с его младшим сыном Колей.

"Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа, - рассказал Лукашенко в 2009 году в интервью российской газете "Завтра".

Нестыковка объяснялась так: мама Лукашенко попала в роддом поздним вечером 30 августа, а родила после полуночи. При этом врачи записали младенца более ранней датой. Но уже гораздо позже, будучи президентом, Лукашенко узнал настоящую дату рождения.

В биографию президента на его официальном сайте внесли изменения, но мировые лидеры продолжают поздравлять белорусского президента 30 августа.

Напомним, что сегодня Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко и пригласил в Москву.